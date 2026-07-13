Сочи вошел в топ-10 российских городов для гастрономических поездок

Сочи занял десятое место в рейтинге российских городов, которые путешественники выбирают для гастротуризма. Исследование о роли еды в поездках провели логистический оператор СДЭК и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным исследования, Сочи в качестве гастрономического направления выбрали 20% опрошенных. Первое место в рейтинге заняла Казань, за которую проголосовали 54% участников опроса. В число лидеров также вошли Санкт-Петербург с результатом 52%, Владивосток — 49%, Калининград — 47% и Махачкала — 45%. Более трети путешественников назвали среди интересных гастрономических направлений Москву, Мурманск и Владикавказ, а каждый четвертый отметил Петрозаводск.

По данным OneTwoTrip, туристам, которые планируют познакомиться с локальной кухней Сочи, в среднем необходимо закладывать расходы на проживание около 8,9 тыс. руб. за ночь в отеле.

В целом еда становится одним из важных факторов при выборе направления для поездки. Исследование показало, что каждый второй путешественник хотя бы раз возвращался в город или страну специально ради возможности снова попробовать понравившиеся блюда. При этом 92% опрошенных сообщили, что во время поездок всегда знакомятся с местной кухней.

Наиболее востребованным выбором среди туристов остается национальная кухня — ее пробуют 93% путешественников. Кроме того, 45% опрошенных покупают местные сладости, 39% выбирают экзотические продукты, 37% обращают внимание на морепродукты. Стритфуд во время поездок пробуют 35% респондентов, местный алкоголь — 31%. Каждый четвертый турист в первую очередь ищет возможность попробовать местный кофе или чай.

Среди стран — лидеров гастрономического туризма россияне чаще всего называли Италию — ее выбрали 64% участников исследования. На втором месте оказалась Грузия с 55%, на третьем — Россия с 51%. В рейтинге также рассматривались Франция, Китай, Испания, Греция, Армения, Япония и Узбекистан.

Участники исследования отметили разные причины интереса к национальным кухням. В Италию, Францию, Испанию, Японию и Узбекистан путешественники едут ради ярко выраженных традиционных блюд. Грузию, Россию, Грецию и Армению выбирают за разнообразие продуктов и рецептов, а Китай привлекает тех, кто хочет попробовать необычную кухню.

Помимо впечатлений от поездок, туристы часто привозят домой продукты из посещенных регионов. Более половины опрошенных стараются покупать местные товары в путешествиях. Чаще всего в багаже оказываются сладости — их выбирают 71% туристов, сыры — 56%, специи и соусы — 53%, чай или кофе — 46%, мясные деликатесы — 45%. Алкоголь привозят 40% путешественников, местные снеки — каждый четвертый.

Если места в чемодане не хватает, туристы переходят к доставке. Около 46% россиян покупают понравившиеся продукты уже после возвращения домой, а каждый десятый из них заказывает такие товары в том числе из-за рубежа. По данным СДЭК, чаще всего гастрономические посылки отправляют из России, Казахстана, США и Японии.

Среди необычных отправлений компании отмечают шоколадную икру, шоколад на кумысе, жевательные конфеты со вкусом дуриана, мед с трюфелем, чипсы со вкусом осьминога и маринованные яйца.

Мария Удовик