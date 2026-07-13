Полиция обнаружила в гаражах Первоуральска тысячи бутылок суррогатного алкоголя

В Первоуральске полицейские задержали группу лиц по подозрению в обороте суррогатных алкогольных напитков и сигарет на сумму порядка 2 млн руб., сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По факту незаконного оборота немаркированной продукции возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Ранее в поле зрения сотрудников полиции попали гараж на улице Папанинцев, автомобиль BAW под управлением 40-летнего местного жителя, а также двое его подельников 1980 и 1988 годов рождения. Еще две точки находились в гаражном кооперативе №16 и на улице Береговой. Группу задержали в момент погрузки суррогата в фургон.

В трех точках были обнаружены 8,7 тыс. пачек сигарет «Космос», «Столичные», Marble, 3988 «фунфыриков», 13 десятилитровых канистр и 1743 бутылки по 0,5 литра с контрафактом. Среди конфискованного были водка и коньяк сомнительного происхождения в бутылках марок Neft, «Родник Сибири», «С серебром», Finsky Ice, «Армянский коньяк», «Старый Кенигсберг».

«Фигуранты подпольного бизнеса до судебного разбирательства будут находиться на подписке о невыезде. Следственные органы полиции выясняют, как давно работают теневые предприниматели и в какие конкретно торговые точки Среднего Урала реализовывался контрафакт. Расследование продолжается»,— рассказал полковник Горелых.

Ирина Пичурина