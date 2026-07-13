В Ярославль прибыли новые троллейбусы

В Ярославль привезли первую партию новых троллейбусов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Уже поступили три низкопольные машины белорусского производства, еще четыре в пути. Техника современная, комфортная, с автономным ходом, что позволяет ей работать на участках улично-дорожной сети, где нет контактной сети»,— написал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году для Ярославля закупят 46 троллейбусов. Контракт заключен с АО «Сбербанк Лизинг». Поставка всего транспорта, оснащенного автономным ходом, ожидается в августе. Автономным ходом до сентября также оснастят 9 троллейбусов, которые были куплены ранее.

Алла Чижова