Воронежская и Орловская области вошли в десятку регионов по кредитному рейтингу

В топ-10 российских регионов с самым высоким кредитным рейтингом жителей за июнь 2026 года попали две области Черноземья. Воронежская область заняла седьмое место с 746 баллами, поднявшись за год на четыре пункта. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Орловская область расположилась на десятом месте рейтинга с 744 баллами, прибавив пять пунктов за год.

расположилась на десятом месте рейтинга с 744 баллами, прибавив пять пунктов за год. Белгородская область заняла 11-е место в списке с 743 баллами, поднявшись на четыре балла по сравнению с 2025-м.

заняла 11-е место в списке с 743 баллами, поднявшись на четыре балла по сравнению с 2025-м. Курская область попала на 17-е место рейтинга с 736 баллами (+4 пункта за год). Следом за ней, на 18-м месте, расположилась Липецкая область с аналогичным количеством баллов — также прибавив четыре пункта с 2025-го.

попала на 17-е место рейтинга с 736 баллами (+4 пункта за год). Следом за ней, на 18-м месте, расположилась с аналогичным количеством баллов — также прибавив четыре пункта с 2025-го. Ниже всех из Черноземья в списке оказалась Тамбовская область — на 21-м месте. Региону присвоили 732 балла, что на четыре пункта больше, чем в прошлом году.

По данным ОКБ, средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года составил 722 балла. За год он вырос на два пункта. Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург (775 баллов), второе досталось Чувашии (756 баллов), а третье — Ямало-Ненецкому автономному округу (755 баллов).

«Главный позитивный итог июня — рост кредитного рейтинга россиян в подавляющем большинстве регионов. Он указывает на то, что финансовая грамотность и культура кредитования российских заемщиков развиваются в верном направлении»,— отметил директор по риск-менеджмент методологии и дата аналитике ОКБ Николай Филиппов.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в Черноземье в июне на 73% вырос спрос на самозапреты на кредиты. Самый заметный рост зафиксирован в Белгородской области. Ограничения в макрорегионе сейчас действуют у 1 млн человек.

Подробнее о динамике — в материале «Ъ-Черноземье» «Сильное чувство заимовыручки».

Егор Якимов