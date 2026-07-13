Белгородца оштрафовали на 380 тысяч за перевод экстремистской организации

Свердловский районный суд Белгорода признал местного жителя 1969 года рождения виновным в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 380 тысяч руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе следствия и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2023 году фигурант перевел деньги со своего счета на электронный кошелек признанной террористическим сообществом и запрещенной на территории России организации «Артподготовка».

Преступные действия были пресечены сотрудниками белгородского управления ФСБ совместно с Центром по противодействию экстремизму УМВД по региону. Приговор в законную силу не вступил.

На прошлой неделе стало известно, что Второй Западный окружной военный суд назначил индивидуальному предпринимателю из Воронежа Сергею Васильеву наказание в виде восьми лет лишения свободы за денежный перевод той же организации.

Кабира Гасанова