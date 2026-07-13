Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 руб., посвященную 400-летию Набережных Челнов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банк России выпустил монету к 400-летию Набережных Челнов

Фото: Пресс-служба Банка России Банк России выпустил монету к 400-летию Набережных Челнов

Фото: Пресс-служба Банка России

Монета серии «Города» изготовлена из серебра 925-й пробы, ее тираж составляет 3 тыс. экземпляров.

На оборотной стороне изображены герб Набережных Челнов, здание мэрии, бизнес-центр и автомобиль «КамАЗ» на фоне городского пейзажа. На монете также размещена надпись «400 лет».

Анна Кайдалова