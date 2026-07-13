В Башкирии за выходные утонули трое мужчин и ребенок

За прошедшие выходные в Башкирии утонули четыре человека, в том числе ребенок, сообщает Главное управление МЧС по республике.

В Ишимбайском районе в реке Селеук утонул ребенок. Реанимировать его, вытащив из воды, не смогли. Школьница, указано в сообщении ведомства, купалась на «диком» пляже.

Из пруда реки Калмашка Чишминского района вытащили погибшего 63-летнего пенсионера.

Нетрезвый 39-летний житель Магнитогорска утонул на озере Калкан в Учалинском районе в необорудованном для купания месте.

Спасатели вытащили из реки Белой в Стерлитамакском районе утонувшего 53-летнего мужчину, который, заплыв на глубину, ушел на дно.

Ночью 13 июля 50-летнего утонувшего извлекли из карьера на официальном пляже в Октябрьском. В состоянии алкогольного опьянения он решил переплыть карьер, но при возвращении на обратный берег скрылся под водой.

Всего с начала года в регионе утонули 27 человек, в том числе пятеро детей, произошли четыре аварии с маломерными судами, отмечается в сообщении.

Майя Иванова