На Ставрополье экс-главу управления сельского хозяйства осудили по делу о хищении 14 млн рублей

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор девяти фигурантам уголовного дела о мошенничестве при получении субсидий из бюджета Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Суд установил, что организатор преступной группы привлек к противоправной деятельности родственников и знакомых. По данным следствия, участники схемы создавали видимость выполнения агротехнологических работ, предусмотренных соглашениями с министерством сельского хозяйства Ставропольского края, тогда как выделенные бюджетные средства использовались не по целевому назначению.

Позднее организатор группы занял должность начальника управления сельского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа, получив доступ к организационно-распорядительным и административно-хозяйственным полномочиям.

По оценке суда, в результате действий фигурантов бюджету Ставропольского края был причинен ущерб, превышающий 14 млн руб.

Пятерым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от одного года до шести лет с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, каждому из них назначены штрафы в размере от 200 тыс. до 600 тыс. руб.

Еще четверо фигурантов получили условные сроки от одного года до полутора лет с испытательным сроком полтора года.

Бывший начальник управления сельского хозяйства администрации Нефтекумского округа также лишен права в течение полутора лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

Приговор не вступил в законную силу.

Валерий Климов