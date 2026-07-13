Вице-губернатор Петербурга усомнился в популярности Канье Уэста среди горожан

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий вопросы культуры, уверен, что Северная столица смогла бы принять концерт любой мировой звезды. В частности, американского рэпера Канье Уэста, правда, чиновник не уверен в популярности обладателя 24 статуэток «Грэмми» среди петербуржцев. Своим мнением господин Пиотровский поделился 13 июля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Пиотровский заявил, что Северная столица могла бы принять концерт рэпера Канье Уэста

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Господин Пиотровский заявил, что Северная столица могла бы принять концерт рэпера Канье Уэста

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мне кажется, нет таких артистов в мире, которых Петербург не готов принимать. Технически, имею в виду. <...> Тут вопрос к Канье Уэсту, сможет ли он собрать 100 тысяч человек. Технически даже для 100 тысяч можно найти место в Петербурге, чтобы собрать. Другой вопрос, технически, еще раз говорю, дальше все вопросы целесообразности данного мероприятия. Конечно, можем принять любой концерт. Насколько Канье Уэст популярен в Санкт-Петербурге»,— заявил вице-губернатор.

После уточнения ведущей Ольги Маркиной о возросшей в России популярности американского рэпера после завершившейся ИИ-пародии на композицию «Седая ночь» отечественной группы «Ласковый май», господин Пиотровский возразил: «Это искусственный интеллект популярен, а вот с Канье Уэстом могут быть вопросы. Он же не спел "Седую ночь”».

Отметим, в мае 2026 года господин Уэст установил мировой рекорд по посещаемости стадионных концертов. На Олимпийскую арену имени Ататюрка в Стамбуле пришли около 118 тысяч слушателей. С января 2025 года это первенство сохраняла британская группа Coldplay.

В июне на концерт рэпера в Тбилиси собрались 70 тысяч человек, при этом особенно много гостей мероприятия прибыли в столицу Грузии из Москвы и Петербурга. Российские туроператоры предлагали клиентам специальные пакетные туры, стоимость которых начиналась от 122 тысяч рублей.

Константин Леньков