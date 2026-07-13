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Вице-губернатор Петербурга усомнился в популярности Канье Уэста среди горожан

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Борис Пиотровский, курирующий вопросы культуры, уверен, что Северная столица смогла бы принять концерт любой мировой звезды. В частности, американского рэпера Канье Уэста, правда, чиновник не уверен в популярности обладателя 24 статуэток «Грэмми» среди петербуржцев. Своим мнением господин Пиотровский поделился 13 июля в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Господин Пиотровский заявил, что Северная столица могла бы принять концерт рэпера Канье Уэста

Господин Пиотровский заявил, что Северная столица могла бы принять концерт рэпера Канье Уэста

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Пиотровский заявил, что Северная столица могла бы принять концерт рэпера Канье Уэста

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Мне кажется, нет таких артистов в мире, которых Петербург не готов принимать. Технически, имею в виду. <...> Тут вопрос к Канье Уэсту, сможет ли он собрать 100 тысяч человек. Технически даже для 100 тысяч можно найти место в Петербурге, чтобы собрать. Другой вопрос, технически, еще раз говорю, дальше все вопросы целесообразности данного мероприятия. Конечно, можем принять любой концерт. Насколько Канье Уэст популярен в Санкт-Петербурге»,— заявил вице-губернатор.

После уточнения ведущей Ольги Маркиной о возросшей в России популярности американского рэпера после завершившейся ИИ-пародии на композицию «Седая ночь» отечественной группы «Ласковый май», господин Пиотровский возразил: «Это искусственный интеллект популярен, а вот с Канье Уэстом могут быть вопросы. Он же не спел "Седую ночь”».

Отметим, в мае 2026 года господин Уэст установил мировой рекорд по посещаемости стадионных концертов. На Олимпийскую арену имени Ататюрка в Стамбуле пришли около 118 тысяч слушателей. С января 2025 года это первенство сохраняла британская группа Coldplay.

В июне на концерт рэпера в Тбилиси собрались 70 тысяч человек, при этом особенно много гостей мероприятия прибыли в столицу Грузии из Москвы и Петербурга. Российские туроператоры предлагали клиентам специальные пакетные туры, стоимость которых начиналась от 122 тысяч рублей.

Константин Леньков

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