«Я заложник нескольких хитов, но они не надоедают»

Третий международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана пройдет в Северной столице с 20 по 26 июля: более 600 музыкантов из России и других стран, самые разные площадки, в том числе open air, свыше 170 концертов. Откроется фестиваль совместной программой Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и Сергея Мазаева. И если вы до сих пор считаете, что главное амплуа брутального музыканта — солист группы «Моральный кодекс», вы несколько отстали от жизни: Мазаев нынче един в трех лицах, если не в четырех.

— Какую программу вы готовите для открытия?

— У нас программа давно уже сделана, но сейчас мы приготовим еще несколько вещей — в основном это очень известные мировые хиты и несколько советских песен: из репертуара Фрэнка Синатры, Тони Беннетта, Иосифа Кобзона, Владимира Кузьмина. Некоторые будет неожиданно услышать нашим зрителям. Я не буду говорить, какие именно песни, но уже набор этих композиторов и исполнителей, мне кажется, должен заинтриговать людей. Мы с Игорем готовим очень хорошую программу, зажигательную.

— Вы давно работаете с Бутманом и его оркестром?

— С Игорем мы дружим, живем и работаем где-то с 1986 года, с прошлого тысячелетия. Время от времени он меня приглашал в свои малые составы, которые организовывал в Москве по ходу карьеры. И я его приглашал на знаковые концерты группы «Моральный кодекс», он с нами как саксофонист играл. Когда у него появился свой оркестр, я стал с ним иногда выступать в джаз-клубе, с 1999 года я один из солистов коллектива.

— У вас три проекта: «Моральный кодекс», QUEENtet и Эстрадный оркестр. Какие потребности вы в себе этим закрываете?

— Звездная болезнь, жажда наживы, алчность, так сказать. И еще есть четвертый (мне жадность не позволяет на трех остановиться) — с Игорем Федоровым, моим педагогом по кларнету. У нас есть программа с симфоническими оркестрами, называется «Классика без кодекса». Мы с местными филармоническими оркестрами играем очень интересную подборку, которая состоит из классических кларнетовых произведений разных времен и народов. В самом конце концерта я пою песни эстрадного формата а-ля Кобзон, Магомаев. И удовлетворяю свои потребности: жаба, амбиции, вот это всё. А если серьезно, то детские мечты и мое, так сказать, классическое образование помогают этим заниматься. И потом, это хорошая прививка от звездной болезни, когда ты находишься рядом с людьми, которые лучше тебя в твоей же профессии, понимаете? Немножечко умиротворяет и заставляет учиться дальше. Я сейчас имею в виду свой QUEENtet и Эстрадный оркестр, там есть музыканты лучше меня по качеству, по классу. Я всегда стараюсь приглашать лучших.

— «Первый снег» в исполнении QUEENtet’а получился довольно драматическим, как мне показалось.

— Очевидно, у вас на тот момент был драматический период в жизни, вы восприняли это так. А мне кажется, это, наоборот, очень светлая песня. Вокруг мир рушится, Дуремары всякие взяли власть. (Мы имели в виду политическую обстановку 1991 года, когда Дуремар — Горбачев, Карабас-Барабас — Ельцин и прочие...) И несмотря на эти перипетии, любовь между нами все равно сильнее всего, и по вечернему Арбату мы с тобой идем, по весеннему... Любовь спасает от всех политических невзгод, в этом суть песни.

Версии QUEENtet’а лет 15, по-другому она звучать не может, это же струнный квинтет. Соответственно, и звук более камерный.

— Я заранее хочу извиниться за следующий вопрос, возможно, он вам слегка поднадоел...

— Творческие планы?

— Нет.

— Почему группа называется «Моральный кодекс»?

— Это два самых главных вопроса, да?

— Да. И для того, чтобы их задать, надо иметь глубокий интеллектуальный уровень.

— Вопрос такой: видите ли вы себя заложником нескольких песен «Морального кодекса»?

— Естественно, можно сказать, что я заложник нескольких хитов, которые нам приходится играть каждый концерт, но они настолько качественно сделаны, что они не надоедают даже нам. Публика их просто требует. Поэтому мы любим эти песни и благодарны за то, что, в общем-то, зарабатываем с помощью этих хитов.

— Известно, что вы пишете новый альбом и предполагали его выпустить в конце 2026 года.

— Да, но дело в том, что сейчас актуальность выпуска альбомов достаточно сомнительная. Мы издаем альбомы все равно, но нынче время синглов. Выпускаем отдельные песни, смотрим на рейтинг, нравятся ли они. А потом, когда набирается по формату на альбом, издаем. Нам спешить некуда. Мы уже пенсионеры, и у нас есть устойчивая аудитория, которая спокойненько ждет наши песни.

«Влюбляются в меня, не понимая, что я за монстр такой»

— На каком количестве инструментов вы играете?

— Так, чтобы играть-играть,— это кларнет, конечно, саксофон, пореже — флейта. И остальные инструменты: я знаю, как на них играть, но тот уровень, которым обладаю, не позволяет мне заниматься этим на сцене профессионально. Я обращаюсь к людям, которые умеют это делать.

— Я знакома с несколькими музыкантами, которые собирают редкие звуки, у них целая коллекция. А у вас есть что-нибудь подобное?

— Тем, у кого не получается собирать коллекцию хитов и красивых песен, приходится собирать коллекции этикеток от коробков, там, или звуков. Выходишь на улицу, и у тебя шум города — это уже прекрасные звуки. Их надо уметь применять. Наверное, эти музыканты занимаются концептуальной музыкой. У нас никаких коллекций нет. Библиотеки звуков существуют в мире много лет, и они настолько разнообразны, что придумывать еще что-то свое... Все уже есть, все придумано и хорошо обработано. Когда мы услышим их хиты, тогда скажем: да, чуваки молодцы, наконец-то они нашли те звуки, что сделали их богатыми и счастливыми.

— Верно ли, что вы в армии играли на саксофоне в оркестре Академии Жуковского?

— На кларнете. Саксофоном я только начал, так сказать, овладевать в армии.

— Есть фотография, где вы стоите именно с саксофоном.

— Да, это я стою перед парадом 7 ноября на Красной площади: была очень холодная осень, и на кларнете голыми пальцами играть просто не было смысла. И я в перчатках на саксофоне играл, на альте.

— Вы же в двух или трех парадах участвовали, верно?

— В двух основных парадах 7 ноября, и 1 мая был один раз плац-парад без техники, просто маршировали пять батальонов, наряженные в разные рода войск, и четыре батальона оркестра. Были очень красивые строевые марши, такого плана, как сейчас фестиваль «Спасская башня».

— У вас был какой-то пиетет по отношению к этим мероприятиям?

— Это захватывало невероятно. Я тогда был очень юный, 18 или 19 лет, и, конечно, пропитывался всем этим народным единством, чувствовал, что вся страна заодно. Мы жили какой-то одной семьей. Раньше ели вкусный пирог, ну, может, не очень вкусный, но в хорошей компании. А сейчас кто что ест в одиночку, понимаете? Кому чего достается.

— С появлением Алены Долбик, которую вы называете «училкой» вокала, стали ли вы иначе работать с голосом?

— Конечно, ну о чем вы говорите!.. Всегда, когда вы получаете осознанный инструментарий управления чем угодно, вы становитесь сильнее. Степень свободы увеличивается, и больше становится удовольствия от пения, от работы, когда понимаешь, как надо дышать, как держать резонанс и прочее. Это очень приятная, конечно, вещь. Вообще, надо учиться всегда всему.

— Как вы считаете, голос — это главное ваше профессиональное достоинство или нет?

— Получилось, что так, да. Я благодаря голосу стал популярным артистом.

— Бывало такое, что в вас влюблялись только по голосу или из-за голоса?

— Наверное, да. Когда на радио приходишь, такие бывают SMS: там люди одушевляют неодушевленное, влюбляются в меня, не понимая, что я за монстр такой.

— Голос ведь меняется с возрастом. Он стареет или нет?

— Конечно, стареет, у меня понизился по тесситуре. Надо петь тем голосом, которым вы обладаете в данный момент. Я всю свою жизнь пытался, тужился влезть в теноровый диапазон, и из-за этого у меня были проблемы с фальцетом, в общем, срывал связки часто. А сейчас стараюсь петь своим тембром, своим голосом, и, конечно, это значительно легче. Но высокие ноты пропали, с возрастом это тяжелее делать, сил физических не хватает.

— Нет страха потерять тот голос, к которому мы все привыкли?

— Нет, конечно. Что значит «потерять голос»? Когда убьют, тогда и потеряю, а пока живой, вроде есть голос. Бывает срыв в связи с переработкой, но так, чтобы потерять, пока такого не было.

— А еще вы в одном из недавних интервью сказали, что чем больше голова, тем больше вокальные возможности. Это действительно так?

— Не знаю, думаю, вы неправильно поняли. Какая корреляция между величиной черепа и звуком голоса? Ну, наверное, объем горла может быть больше. Вообще, чем человек крупнее, тем у него больше легкие. Вот Ильдар Абдразаков, он выше меня немножко, крепче и больше, более атлетичный, естественно, он звучит в два раза громче. Но связано ли это с величиной его головы, сказать не могу.

«Искусственный интеллект — это обычная компьютерная программа»

— У вас на сайте Mazay Communications есть магазин, а в нем такие позиции: красный vinyl, желтый vinyl и так далее. Любите ли вы винил?

— Для коллекционеров, для людей, которые собирают коллекции винила, это все имеет значение, конечно. Это редкие экземпляры, их там по несколько штук. Мы их записываем в обычных студиях звукозаписи, потом передаем на завод, и там уже печатают. Отдельно винил никто не записывает — записывают фонограмму, а винил это просто носитель: можно выпустить на компакт-диске, на кассете, на пластинке. Виниловая пластинка является базовым источником фиксации звуковых явлений. Плюс ее величина, габариты позволяют относиться к обложкам, как к произведению искусства: много выдающихся художников делали в свое время обложки для разных групп.

— Многие исполнители и меломаны так трепетно относятся к звуку, что стараются печатать винил на определенных фабриках.

— Да, совершенно верно, там, где меньше брака, там и стараются люди печатать. Это механический процесс, который тем не менее требует внимания. И знающие люди обращаются на определенные заводы. Хотя у нас в стране выбор сейчас очень маленький.

— А вы сами свой винил слушаете?

— Конечно, иногда слушаю.

— Насколько в этом важна атмосфера?

— Никак не важна. Обычно мы собираемся на базе, перерывчик во время репетиции, достаем и что-то слушаем, чтобы вспомнить. Иногда ставлю на даче, где у меня стоит виниловое оборудование.

— Способен ли искусственный интеллект конкурировать с традиционными музыкантами?

— Нет, конечно. В смысле техники — можно в компьютере забить такую скорость пассажей, которую физически человек не сможет сыграть. Но у нас неправильное отношение к Al. Искусственный интеллект — это обычная компьютерная программа, которая просто имеет дело с информационным массивом всего мирового интернета. Можете себе представить, какая библиотека у нее для того, чтобы выполнить вашу задачу? И чем вы подробнее пишете задание для программы, которую вы называете искусственным интеллектом, тем лучше будет результат, более подробный. Для меня это не интеллект, это обычная компьютерная программа, которая управляется все равно человеком и будет управляться всегда человеком. Можно сделать замкнутые, какие-то циклические программы, которые будут сами себя запускать. Ну, кончится электричество, они перестанут себя запускать. Нет, все это болтовня людей, не понимающих, как устроен наш мозг и интеллект. Этому тоже надо учиться, потом становится все просто и понятно, как мне сейчас. А для людей сознание и работа мозга — это, как правило, эзотерическая загадка, и они, каждый по-своему, что-то гонят по этому поводу. Хотя существуют конкретные научные исследования, все это открыто, для ученых никаких секретов давно нет.

«Надо быть приличным человеком»

— Мы привыкли к тому, что вы классический рок-н-рольный персонаж, такой sex, drugs, rock’n’roll. А сейчас вы постите диплом за первое место на 25 метров баттерфляем. Когда случился этот разворот к ЗОЖ?

— Я занимаюсь плаванием с самого детства и не менял свои привычки. Просто отказался от алкоголя, поскольку это очень обременительный наркотик, тяжелый, и он уже мешал мне жить. Когда ты не бухаешь, естественно, голова освобождается, больше свободного времени, рассудок возвращается. Потому что люди пьющие живут в основном эмоциями, и для того, чтобы вернуть рассудок обратно, надо алкоголь вычеркнуть из рациона питания. Мне удалось это сделать, и рассудочная часть стала более ясной, она больше управляет моими эмоциями сейчас, чем эмоции мной.

— Это давно произошло? Со вторым браком?

— Да, второй брак был рядом. Я начал бросать пить в 1999 году, бросил в 2004-м. То есть тяжелый процесс.

— Вы за эти 20 с лишним лет ни разу не пожалели о том, что не пьете?

— Конечно, нет. Причем я пробовал, это просто чудовищное помутнение сознания, мне очень не нравится опьянение. Я недавно сидел с друзьями, очень вкусное вино, два бокала выпил, просто превратился в такого тупого чувака и все.

— Все женщины, которые окружают вас и на сцене, и, как я предполагаю, в жизни, красивые. Насколько это важно?

— Самые красивые. Я не знаю, насколько это важно или не важно, это происходит само собой. Это basic instinct, наше либидо, которое бессознательно обращает внимание на самочек, кажущихся более плодовитыми. То, что психологи называют подсознанием, хотя это никакое не подсознание, а обычная лимбическая система, управляющая всеми процессами на Земле, всеми правительствами и начальниками. Всё это бабуинская доминанта и желание занять более высокое звено в пищевой цепи. Ничего человеческого в этом нет, одна биология.

— Насколько важно окружать себя красивым?

— Надо быть самому красивым и притягательным, тогда к вам потянутся, вот и все. Надо быть приличным человеком, с которым хочется общаться. Красивым в хорошем смысле слова, не обязательно модельной внешности. Красота — это многогранное понятие. Вот Жанна Агузарова, я считаю ее очень красивой женщиной. Или Земфира (внесена Минюстом в реестр иноагентов): они очень сексуальные и красивые женщины для меня. Для кого-то нет.

— После 2022 года не возникают ли у вас сложности с правами на исполнение иностранных вещей?

— А они всегда возникали, и иностранных, и наших советских: слепота и жадность людей тормозит все процессы. Иногда молодые музыканты, у которых еще ни кола, ни двора, одни джинсы на троих, делают какой-то ремикс или переработку старой песни, обращаются к наследникам авторов, а те их такими ценами глушат, что не подойти. Ребята могли сделать, например, хитовый вариант известной песни, и наследники получали бы авторские. Но люди сами всегда рубят сук, на котором сидят. Хотя они должны, по идее, наоборот, впихивать в рот как можно большему количеству исполнителей свои песни, чтобы те звучали и работали — и приносили доход. Здесь все получается наоборот: у вас на альбоме 14 произведений, выкуп авторских прав будет стоить сотни тысяч, миллионы рублей.

«Моя религия — наука»

— Есть люди, которые уже ушли и которых вам не хватает? Может быть, даже кумиры в профессии?

— Конечно, очень много моих близких людей и учителей уже ушло из жизни, конечно, мне их не хватает. Но такова жизнь.

— А можно узнать конкретные имена?

— Ну, Маркс, Ленин. Это шутка, конечно. Много хороших друзей. Олег Сальхов, наш звукорежиссер и продюсер, в 1999 году ушел, это была большая потеря для группы и лично для меня. Очень много людей, неизвестных широкой публике, например мой хороший друг Юрий Лемберт. Иван Дыховичный. Мои музыкальные учителя, но они, конечно, уже совсем старенькие были. Есть друзья, которые ушли раньше времени, например, Батырхан Шукенов. Много музыкантов и друзей уже на том свете. Накрывают поляну, ждут нас.

— 7 декабря вам исполнится 67 лет, потом пройдет еще каких-то три года — и 70. Могли ли вы себе в юности представить такое?

— Что я доживу до этого возраста? Конечно, нет.

— И чувствуете ли вы себя мудрым?

— Внутренне организм стареет. Хотя я и поддерживаю свое здоровье, стараюсь скакать, прыгать, но все равно возраст берет свое, обмен веществ медленнее и прочее. Надо тщательнее следить, делать анализы, диагностироваться вовремя. Отдавать себе отчет, что никакого бога в данной ситуации нет, надо оставить его где-нибудь в коридоре и идти к врачам. К тем людям, которых нам бог послал для того, чтобы следить за собой.

— Вторая часть вопроса была в другом: приходит ли с годами мудрость? Или приходит, но не ко всем?

— Не то чтобы мудрость приходит — освобождаешься от лимбической животности, и рассудок выступает на первый план. Но это если у людей есть какие-то знания, если у них этот рассудок существует. А когда мозги забиты только верой, к старости люди становятся набожными, и иногда этим и ограничивается.

— Вы атеист?

— Не то чтобы атеист — я верю в науку, моя религия — наука.

— Но не агностик?

— Нет, я не агностик, я научник. Агностик верит в какую-то высшую силу, все равно он отдает на откуп третьим лицам свои поступки, «пути господни неисповедимы» и всё в том же духе. Атеист сам отвечает за свои поступки, в этом смысле с ним более надежно иметь дело, его бес не попутает.

— Вы часто бываете в Петербурге. Есть ли в этом городе у вас свои места? Можете себе позволить просто гулять по улицам?

— Конкретных мест нет, но мне нравятся в Санкт-Петербурге хорошие гостиницы. Да и вообще, тут куда ни пойдешь, везде хорошо. Меня уже давно никто не узнает на улицах, если только иногда люди моего возраста или близкие к нему. А молодежь совсем не реагирует. И это даже хорошо, спокойно. Так что хотите увидеть привычного Мазаева — приходите на фестиваль. И коммерческих успехов всем коммерсантам!

Беседовала Наталья Лавринович