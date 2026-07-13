Вынесен приговор о подкупе арбитров на матче «Торпедо» - «Шинник»

Московский суд приговорил к двум годам колонии бывшего генерального директора ФК «Торпедо» Валерия Скородумова по делу о подкупе арбитров. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ассоциация «ФК «Шинник» Фото: Ассоциация «ФК «Шинник»

Скородумова признали виновным по статье о незаконном влиянии на результаты спортивных соревнований организованной группой. В его деле — семь эпизодов. По приговору ему также запрещено три года занимать руководящие должности в рамках футбольной деятельности.

Следствие считало, что Скородумов вместе с совладельцем клуба и бухгалтером команды оказали влияние на исход 20 матчей для выхода «Торпедо» в РПЛ. Взятки в размере от 500 тыс. до 3 млн руб. получили 13 арбитров, сообщает ТАСС. Судьям также доплачивали 250 – 500 тыс. руб. за назначение пенальти в ворота соперника и удаление его игрока.

«Согласно материалам дела, речь шла, в частности, об обеспечении результата в двух матчах сезона-2024/2025 — "Торпедо" - "Тюмень" и "Торпедо" - "Шинник" (Ярославль)»,— сообщило ТАСС.

По итогам сезона клуб вышел в РПЛ. Однако в июле 2025 года «Торпедо» исключили из участников РПЛ и оштрафовали на 5 млн руб.

Алла Чижова