В мэрии Новороссийска объяснили сбой в работе бота для выдачи талонов на бензин

В мэрии Новороссийска объяснили сбой в работе чат-бота в мессенджере «Макс», через который жители должны получать талоны на топливо на АЗС «Роснефти» в Цемдолине. Причиной стала рекордная нагрузка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«При открытии онлайн-записи разово поступило более 20 тыс. запросов. В мессенджере "Макс" установлено ограничение — максимальное количество — 30 запросов в секунду, в связи с этим работа чат-бота приостановлена», — сообщили в городской администрации.

В качестве альтернативы власти предложили горожанам записываться по телефону горячей линии: 8-8617-64-64-05. В мэрии заверили, что после снижения числа обращений работа чат-бота возобновится.

Городские власти обратились к жителям с просьбой не дублировать запросы в чат-боте при попытке получить талоны на бензин. В администрации подчеркнули, что повторные обращения и частые обновления только усугубляют ситуацию с нагрузкой на систему.

Новая схема продажи топлива начнет действовать с 14 июля на АЗС «Роснефть» по ул. Ленина, 143б. Это первая заправка в Краснодарском крае, переходящая на выдачу бензина исключительно по талонам. Онлайн-запись открылась 13 июля в 12:00 и будет проводиться ежедневно. С этого времени обслуживание по живой очереди прекращается, а заправка вне временного слота, указанного в талоне, не допускается.

Талоны привязываются к номеру телефона и автомобиля, выдаются не чаще раза в сутки. При опоздании талон аннулируется, но оформить новый можно будет на ближайшее доступное время.

Наталья Решетняк