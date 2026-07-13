В Челябинской области вновь объявлено штормовое предупреждение

Челябинский гидрометцентр прогнозирует продолжение дождливой погоды. Ночью и днем 14 и 15 июля в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди, грозы, град, а также шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и более, сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области

МЧС России призывает жителей по возможности не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, держаться подальше от остановок и линий электропередачи.

Автомобилистам рекомендуют соблюдать осторожность на дороге, а также не оставлять автомобили под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями.

Арсений Кузьмин