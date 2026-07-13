В Башкирии ожидается шквалистый ветер, гроза и град

14 июля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, днем по всей республике пройдут кратковременные дожди, грозы, локально — ливни, днем — град, сообщает Башгидрометцентр.

Ночью будет ветер переменных направлений, слабый, днем — южный, юго-восточный, 5–10 м/с; при грозах возможно его шквалистое усиление до 17 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +12…+17°, днем — поднимется до+23…+28°.

На некоторых участках дорог ночью и утром будет туман, видимость из-за которого сократится до 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не будет, днем пройдет кратковременный дождь, местами — гроза. Ветер ночью будет дуть в переменных направлениях, слабо, днем — южный, юго-восточный 5 -10 м/с, при грозах его скорость увеличится до 14 м/с. Температура воздуха ночью — +15…+17°, днем — +24…+26°.

Майя Иванова