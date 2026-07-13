В Петербурге арестовали коммерсантов по делу о мошенничестве на 133 млн рублей

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу предпринимателей Екатерину Савину и Артема Миникаева, обвиняемых по делу о мошенничестве на сумму около 133 млн рублей. По версии следствия, вместе с другими участниками организованной группы они обманывали клиентов под видом обучения финансовой грамотности и оказания инвестиционных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отправил под стражу фигурантов дела о хищении 133 млн рублей под видом инвестиций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Суд отправил под стражу фигурантов дела о хищении 133 млн рублей под видом инвестиций

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», следователи считают, что с августа 2015 года по сентябрь 2023 года фигуранты, действуя от имени ряда компаний, в том числе ООО «МТС», ООО «Евразия», ООО «БКС», а также незарегистрированных организаций, предлагали гражданам услуги по инвестиционному планированию, финансовому консультированию, запуску бизнеса, сопровождению стартапов и работе на внебиржевом рынке Forex.

По данным следствия, обвиняемые убеждали клиентов заключать договоры на консультационное сопровождение и управление торговыми счетами, хотя изначально не собирались выполнять взятые на себя обязательства.

Следствие полагает, что жертвами предполагаемой схемы стали не менее 12 человек. Общая сумма причиненного ущерба оценивается в 133 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц. Первые десять фигурантов были задержаны в 2023 году.

Защита настаивает на незаконности задержания фигурантов, требует вернуть изъятые денежные средства, а также добивается передачи уголовного дела в другой регион, считая это необходимым для объективного расследования.

Матвей Николаев