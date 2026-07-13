Ростовского застройщика «Согласие» банкротят с долгами на 126 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения в отношении ростовского застройщика «Согласие». Общие долги компании перед кредиторами достигли 126,4 млн руб. Соответствующая информация содержится в ЕФРСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Признать банкротом ООО «Согласие» попросило ООО «Евромонолит-Рус» из-за долга в 31 млн руб. Заявление кредитора судом удовлетворено. В отношении компании введена процедура наблюдения до 19 августа 2026 года. Временным управляющим назначен Кирилл Безбородов.

Кроме ООО «Евромонолит-Рус», в реестр требований кредиторов должника включены требования ООО СК «Эдельвейс» (10,5 млн руб.), АО «Невский экологический оператор» (942,3 тыс. руб.), ООО «Стэл Строй» (34,9 млн руб.), ИП Елена Литовченко (9,4 млн руб.), ООО «Крантех» (1,9 млн руб.), УФНС России по Ростовской области (33,6 млн руб.), Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (3,2 млн руб.) и ООО СК «Лаград» (1 млн руб.).

Таким образом, общая сумма задолженности компании на 10 июля 2026 года составляет 126,4 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Башкортостан», в 2024 году Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал строительную фирму «Согласие» из Ростова-на-Дону выплатить уфимской компании «Билд» 125,9 млн руб. неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими средствами из-за невыполнения условий подряда на строительство административного здания Волго-Вятского главного управления Центробанка в Нижнем Новгороде.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Согласие» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 17 апреля 2012 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов. Учредитель — Наталья Калашникова. Уставный капитал — 100 тыс. руб.

Согласно финансовой отчетности застройщика, в 2024 году компания потеряла в прибыли 58%, заработав 142,9 млн руб. Чистый убыток за отчетный год превысил 205 млн руб.

Наталья Белоштейн