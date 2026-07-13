Кировская область заключила на «Иннопроме» соглашения на 3,5 млрд рублей
Кировская область заключила 10 соглашений о сотрудничестве на общую сумму более 3,5 млрд руб. в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, сообщил губернатор региона Александр Соколов на еженедельном совещании.
Кировская область заключила на «Иннопроме» соглашения на 3,5 млрд рублей
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На стенде региона 17 предприятий представили свою продукцию и провели переговоры с потенциальными партнерами. Экспозицию посетили 2,5 тыс. человек.