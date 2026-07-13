В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении трех подростков, обвиняемых в совершении теракта и диверсии на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подростки из Татарстана предстанут перед судом из-за диверсии на железной дороге

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Подростки из Татарстана предстанут перед судом из-за диверсии на железной дороге

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемые за вознаграждение в размере 24 тыс. руб. подожгли железнодорожное оборудование на участке пути возле Лениногорска. Обещанные деньги они не получили.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 2 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности).

Следствие продолжает устанавливать возможных заказчиков преступления.

Анна Кайдалова