Подростки из Татарстана предстанут перед судом из-за диверсии на железной дороге
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении трех подростков, обвиняемых в совершении теракта и диверсии на железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Подростки из Татарстана предстанут перед судом из-за диверсии на железной дороге
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемые за вознаграждение в размере 24 тыс. руб. подожгли железнодорожное оборудование на участке пути возле Лениногорска. Обещанные деньги они не получили.
Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 2 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 2 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности).
Следствие продолжает устанавливать возможных заказчиков преступления.