Власти Кабардино-Балкарии выставили на приватизацию санаторий «Чайка» за 667 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарии объявило аукцион по продаже 100% акций АО «Санаторий "Чайка"». Начальная стоимость актива составляет 667,4 млн руб. Информация размещена на портале ГИС «Торги».

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На торги выставлены 588,44 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций общества, составляющих его уставный капитал. Заявки на участие в аукционе принимаются с 13 июля по 7 августа, проведение торгов назначено на 17 августа. Размер задатка составляет 133,5 млн руб., шаг аукциона — 33,4 млн руб.

Санаторий расположен в Нальчике на улице Марко Вовчок. В имущественный комплекс входят основное здание реабилитационного центра площадью 4 тыс. кв. м, здание сауны с мансардой, котельная и контрольно-пропускной пункт. Общая площадь земельного участка составляет 1,9 га.

Согласно аукционной документации, уставный капитал общества составляет 58,8 млн руб., численность работников — 67 человек. Основным видом деятельности предприятия является оказание санаторно-курортных услуг.

Основанием для приватизации стало распоряжение министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарии от 7 июля 2026 года. Победитель торгов заключит договор купли-продажи акций с минимуществом республики.

Валерий Климов