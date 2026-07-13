В Ярославле готовятся к ремонту на Октябрьском мосту

В Ярославле в текущем дорожном сезоне будут отремонтированы деформационные швы на Октябрьском мосту. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2022 году АО «Ярдормост» капитально ремонтировало объект по контракту, цена которого составила 176 млн руб. Мост до сих пор находится на гарантии у подрядчика, поэтому компании выставили претензию с требованием провести ремонт восьми швов, а также оштрафовали ее на 881 тыс. руб.

Как пояснили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, сейчас «Ярдормост» готовится к проведению гарантийного ремонта.

Ранее МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» обращалось в суд с иском к «Ярдормосту» с аналогичными требованиями — проведение гарантийного ремонта и штраф 881 тыс. руб. Суд в удовлетворении иска отказал.

Алла Чижова