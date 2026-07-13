Семьям Удмуртии необходимо минимум 4,6 лет для накопления на квартиру

Минимум 4,6 года требуется семье из Удмуртии, чтобы накопить на жилье без привлечения ипотеки в 2026 году. Отметим, что это на 9% больше, чем годом ранее. В рейтинге субъектов по доступности жилья, приводимом «РИА Новости», республика находится на 33-м месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025-м семьи должны были откладывать 4,2 года для приобретения квартиры размером 60 кв. м. В среднем в регионе к маю ее цена достигла 5,8 млн руб.

Среди регионов ПФО большее число лет для приобретения жилья необходимо семьям из Республики Марий Эл — 6,3 лет. Квартира там в среднем стоит 6,1 млн руб. По доступности жилья регион расположился на 68-м месте. При этом меньше всего времени необходимо накапливать жителям Пермского края — 3,9 лет. За квартиру там просят 5,4 млн руб. Регион занял 14-ю строчку рейтинга.

В целом по России семьям необходимо 4,6 лет для покупки квартиры стоимостью в 7,6 млн руб. Годом ранее этот срок был меньше на 6,7% — 4,3 года.

Напомним, в среднем жителю Ижевска требуется накопить 12 месячных зарплат для первого взноса по ипотеке в 20% на покупку однокомнатной квартиры.

Владислав Галичанин