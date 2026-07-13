Мэрия Орла задолжала за капремонт более 6 млн рублей

Арбитражный суд Орловской области полностью удовлетворил иск регионального Фонда капитального ремонта (РФКР) к управлению муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) администрации областного центра о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт и пени в совокупном размере свыше 6,4 млн руб. Информация опубликована в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истец неоднократно уточнял исковые требования. В последней редакции РФКР просил взыскать с мэрии города долг в размере почти 5,5 млн руб. и пени немногим меньше 1 млн руб. за период с 1 февраля 2023-го по 28 февраля 2026-го.

По данным суда, дома и помещения, находящиеся в собственности УМИЗ, включены в адресную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Обязанность по уплате взносов возникла у орловчан с 2014 года. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается областным правительством. В 2023 году он составил 10,35 руб. за 1 кв. м общей площади помещения, в 2024-м — 11,68 руб., в 2025-м — 12,56 руб., а в 2026-м — 13,79 руб.

«Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности»,— говорится в судебном решении.

Суд также обязал продолжить начисление пени на сумму основного долга в 5,5 млн руб. по день фактической оплаты (в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ) за каждый день просрочки. Городская администрация также должна возместить расходы по уплате госпошлины на 215 тыс. руб. Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.

Денис Данилов