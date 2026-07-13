Радий Хабиров раскритиковал работу медиков

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве выступил с критикой работников здравоохранения. «Мы испытываем, мягко скажу, бездушие и хамство работников здравоохранения, когда не можем вовремя получить помощь»,— заявил глава региона.

Глава республики поручил каждую неделю докладывать об инцидентах, жалобах пациентов на работу врачей и медсестер. Радий Хабиров предупредил, что напрямую будет задавать вопросы министру здравоохранения Айрату Рахматуллину, который должен будет разбираться с главами районов и главными врачами. Он призвал медиков «работать с людьми спокойно».

Руководитель региона пригрозил, что будет увольнять главных врачей в прямом эфире, если проблема не будет решена.

Майя Иванова