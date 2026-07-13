Во Всеволожске мужчина открыл стрельбу у кафе после ссоры

Во Всеволожске Ленинградской области конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. В результате один из участников получил ранение, а предполагаемый стрелок был задержан. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел у кафе в Пугоревском проезде. По данным полиции, во время ссоры 53-летний мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета и ранил 39-летнего оппонента в голень.

Пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Подозреваемого вскоре задержали. Полицейские изъяли травматический пистолет и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Мужчина задержан в процессуальном порядке и ближайшие двое суток проведет в изоляторе временного содержания.

Матвей Николаев