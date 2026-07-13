На Дону привлекли к ответственности администратора АЗС за спекуляции с топливом

Полицией Матвеево-Кургана Ростовской области задержан администратор бесконтактной АЗС за незаконный оборот топлива. У фигуранта изъято более 4,5 т бензина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Незаконной реализацией топлива фигурант занимался по ночам, заливая его в пластиковые емкости. В ведомстве отметили, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, а также за нарушение требований пожарной безопасности.

В полиции добавили, что в случае повторного выявления реализации топлива с использованием оборудования и тары, не отвечающих государственным стандартам, нарушителям грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области по решению оперативного штаба введены ограничения на отпуск топлива на АЗС для предотвращения спекуляций и обеспечения работы социально значимых отраслей.

Наталья Белоштейн