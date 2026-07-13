Антициклон принесет в Петербург солнечную и теплую погоду

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге пройдет преимущественно под влиянием антициклонов, которые обеспечат городу солнечную и сухую погоду. Температура воздуха большую часть недели будет превышать климатическую норму, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Синоптики рассказали о погоде в Петербурге до выходных

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Синоптики рассказали о погоде в Петербурге до выходных

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В понедельник, 13 июля, ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Во вторник сохранится сухая погода с небольшой облачностью. Ночью столбики термометров покажут +16…+18 градусов, днем — +23…+25.

В среду осадков также не прогнозируется. Температура ночью составит +14…+16 градусов, днем — +25…+27.

Единственным более прохладным днем недели станет четверг. Из-за прохождения холодного атмосферного фронта дневная температура понизится до +22…+24 градусов, однако существенных осадков не ожидается.

В пятницу в город вновь вернется теплая погода. Ночью ожидается +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +24…+26.

По предварительным прогнозам, в выходные характер погоды изменится. В субботу Петербург окажется под влиянием теплого сектора балтийского циклона. Облачность увеличится, местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы, при этом дневная температура останется высокой — до +25…+27 градусов.

Матвей Николаев