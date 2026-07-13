Жители Ставрополья за неделю перевели мошенникам более 58 млн рублей

За последнюю неделю жители Ставропольского края перевели телефонным и интернет-мошенникам свыше 58 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Одной из потерпевших стала 57-летняя жительница Пятигорска, лишившаяся более 1,5 млн руб. после знакомства с предполагаемыми мошенниками на сайте знакомств.

По данным полиции, спустя некоторое время после регистрации женщине позвонил неизвестный, который предложил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Позже он познакомил ее с человеком, представившимся аналитиком инвестиционной платформы.

Следуя инструкциям лжеброкера, потерпевшая зарегистрировала криптокошелек и четырьмя переводами перечислила деньги на указанные реквизиты. Когда женщина вновь вошла в свой инвестиционный кабинет, она обнаружила, что все средства исчезли, после чего обратилась в полицию.

По факту мошенничества следственный отдел ОМВД России по Пятигорску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В полиции призвали жителей региона не доверять предложениям о быстром заработке на инвестициях, поступающим от незнакомых людей в мессенджерах и социальных сетях. Правоохранители напоминают, что подобные схемы остаются одним из самых распространенных способов хищения денежных средств.

Валерий Климов