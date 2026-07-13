Жители Ставрополья за неделю перевели мошенникам более 58 млн рублей
За последнюю неделю жители Ставропольского края перевели телефонным и интернет-мошенникам свыше 58 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Одной из потерпевших стала 57-летняя жительница Пятигорска, лишившаяся более 1,5 млн руб. после знакомства с предполагаемыми мошенниками на сайте знакомств.
По данным полиции, спустя некоторое время после регистрации женщине позвонил неизвестный, который предложил заработать на инвестициях в ценные бумаги. Позже он познакомил ее с человеком, представившимся аналитиком инвестиционной платформы.
Следуя инструкциям лжеброкера, потерпевшая зарегистрировала криптокошелек и четырьмя переводами перечислила деньги на указанные реквизиты. Когда женщина вновь вошла в свой инвестиционный кабинет, она обнаружила, что все средства исчезли, после чего обратилась в полицию.
По факту мошенничества следственный отдел ОМВД России по Пятигорску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В полиции призвали жителей региона не доверять предложениям о быстром заработке на инвестициях, поступающим от незнакомых людей в мессенджерах и социальных сетях. Правоохранители напоминают, что подобные схемы остаются одним из самых распространенных способов хищения денежных средств.