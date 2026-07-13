СвЖД выплатила за полгода 7,1 млрд рублей налогов

В первом полугодии 2026 года Свердловская железная дорога (СвЖД) перечислила в бюджеты различных уровней налоги на сумму 7,1 млрд руб. Эта цифра превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 12%, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из общей суммы 3,1 млрд руб. поступили в бюджет Свердловской области, 1,4 млрд руб. — Пермского края, 1,3 млрд руб. — Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), 1,1 млрд руб. — Тюменской области и 200 млн руб. — Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

СвЖД обеспечивает транспортную связь на территории площадью 1,8 млн кв. км, что составляет около 10% всей площади страны. На этой территории проживает более 10,5 млн человек, или примерно 7% населения России.

Ирина Пичурина