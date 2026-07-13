В Прикамье снизилось количество выдаваемых кредитов

В июне 2026 года в Пермском крае было оформлено и выдано 71,7 тыс. розничных кредитов (потребкредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека). Это на 4,9% меньше показателя мая 2026 года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в первом квартале 2026 года банки выдали жителям Прикамья кредиты на сумму почти 105 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем розничного кредитования вырос почти на 30%.