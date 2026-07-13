Верховный суд инициировал антикоррупционный иск против ставропольского судьи

Верховный суд России направил в органы прокуратуры материалы для предъявления антикоррупционного иска в отношении заместителя председателя Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда Олега Марченко. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, основанием для такого решения стали выявленные у судьи и его родственников активы, которые, по предварительной оценке, не соответствуют задекларированным доходам.

«По поручению председателя Верховного суда Российской Федерации материалы направлены в надзорное ведомство для предъявления антикоррупционного иска», — сообщили в пресс-службе.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд расположен в Ессентуках Ставропольского края и рассматривает жалобы на решения арбитражных судов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии — Алании, Чечни и Ставропольского края.

Олег Марченко родился в 1979 году, окончил Северо-Кавказский технический университет по специальности «Юриспруденция». Судьей Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда он был назначен указом президента РФ в 2010 году, в 2013 году возглавил судебный состав, а в феврале 2020 года был назначен заместителем председателя суда. В настоящее время Марченко имеет второй квалификационный класс судьи.

Иск прокуратуры на момент публикации еще не предъявлен. Решение Верховного суда означает передачу материалов в надзорное ведомство для дальнейшей правовой оценки и возможного обращения в суд с антикоррупционными требованиями.

Валерий Климов