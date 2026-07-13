«Зенит» подготовился к «Спартаку»

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с «Црвеной Звездой», который состоялся на «Газпром Арене». Свой второй гол за петербургскую команду забил бразильский форвард Фелипе Аугусто. Также ворота соперника поразили нападающий Александр Соболев и защитник Роман Вега. Итог — 3:1 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренерский штаб «Зенита» выставил на матч боевой состав

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Тренерский штаб «Зенита» выставил на матч боевой состав

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Црвена Звезда» уже не первый раз приезжает в Петербург на спарринг с «Зенитом». Очередной визит был интересен тем, что тренирует клуб из Белграда, самый титулованный в своей стране (12 побед в чемпионате Сербии и 26 в первенстве Югославии), Деян Станкович — бывший наставник московского «Спартака», с которым петербуржцам открывать сезон 18 июля матчем за Суперкубок России. Кроме того, за «Црвену Звезду» выступает защитник Наир Тикнизян, уроженец города на Неве, выступавший ранее за московский «Локомотив» (пару лет назад «Зенит» хотел его купить, но не договорились по контракту), а также защитник Страхиня Эракович — он еще в прошлом сезоне выступал за сине-бело-голубых, но потом перешел в состав «Звезды» на правах аренды.

Тренерский штаб «Зенита» выставил на матч боевой состав, причем на острие в атаке действовал Александр Соболев. Он и открыл счет на 20-й минуте, реализовав 11-метровый. Соперники сбили Педро, которому отдал хитроумную передачу Максим Глушенков. В принципе, «Зенит» владел преимуществом, а «Црвена Звезда» не предпринимала запредельных усилий, чтобы переломить ход матча. Скоро у сербского клуба — старт в квалификации еврокубков, главным для его игроков было не получить травм, такая же задача была у футболистов «Зенита». Но они все-таки старались порадовать болельщиков атакующей игрой.

Второй гол был забит на 60-й минуте, и его автором стал аргентинский защитник «Зенита» Роман Вега, поймавший мяч после углового и с 30 метров пославший его в дальний угол ворот. Гол стал украшением матча. А статистики стали вспоминать, забивал ли аргентинец за «Зенит» раньше. В официальных матчах такого не было. Вега и в состав не всегда попадал, потому что на левом фланге у петербургской команды обычно действует Дуглас Сантос. Но сейчас бразилец отдыхает после выступления на чемпионате мира за сборную своей страны. Аргентина, в отличие от Бразилии, продолжает участвовать в Кубке мира — ее ждет полуфинал против Англии. Так что Роман Вега сейчас в хорошем настроении.

Третий мяч «Зенита» записал на свой счет бразильский нападающий Фелипе Аугусто, вышедший на 62-й минуте. Причем голевой пас ему отдал Соболев, который считается конкурентом Аугусто в атаке. Но схемы тренеры «Зенита» используют разные, а новичок из Бразилии может сыграть на трех позициях: вторым форвардом, центральным форвардом, на фланге,— так что их взаимодействие с Соболевым неслучайно. Аугусто отличился во втором товарищеском матче подряд: до этого он поразил ворота узбекистанского «Нефтчи», выйдя в стартовом составе «Зенита». Надежды на 22-летнего бразильца большие, и он потихоньку начинает их оправдывать.

Только после этого «Црвена» забила гол престижа: отличился ее израильский легионер Мохаммад Абу Фани, отправивший мяч в дальнюю «девятку» ворот «Зенита» (их защищал Денис Адамов). Но этот мяч никому настроение не испортил, товарищеский матч есть товарищеский. А игрокам и тренерам «Звезды» было не так обидно слышать финальный свисток.

Теперь «Зениту» осталась неделя до матча со «Спартаком». Сегодня еще команда проведет товарищеский матч с махачкалинским «Динамо» на стадионе «Смена», но в нем за сине-бело-голубых сыграют преимущественно резервисты. А основные игроки будут готовиться к дуэли за Суперкубок России.

Кирилл Легков