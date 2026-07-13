Аэропорт Минвод ищет услуги клининга за 268,8 млн рублей

ООО «Кредитинвест», оператор международного аэропорта Минеральные Воды, разместило конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства на услуги по уборке и содержанию помещений, зданий, сооружений и прилегающих территорий на объектах заказчика. Начальная цена закупки составляет 268,791 млн руб., срок подачи заявок истекает 28 июля, а итоги планируют подвести 5 августа, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Кредитинвест» зарегистрирован в Минеральных Водах, работает в аэропортовой деятельности и управляет аэропортом Минеральные Воды; у компании уставный капитал 35 млн руб., а ее юридический адрес расположен на территории аэропорта. Ранее компания уже привлекала внимание рынка крупными тендерами: в 2023 году она разыгрывала контракт на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних линий, где начальная цена достигала 14 млрд руб.

Нынешняя закупка идет по специальному режиму 223-ФЗ для МСП, который позволяет участвовать только субъектам малого и среднего предпринимательства и предполагает электронную форму торгов. Для конкурса с НМЦД свыше 30 млн руб. закон устанавливает размещение извещения не менее чем за 15 дней до окончания приема заявок. Подачу заявок в данном случае заказчик открыл 9 июля при окончании 28 июля, то есть окно составляет 19 дней. Это укладывается в рамки статьи 3.4 223-ФЗ и типовой логики закупок у МСП, где заказчик стремится расширить пул подрядчиков и формально «приземлить» крупный контракт на рынок среднего и малого клининга.

Для работ разрешено использовать только химию без резкого запаха, без вреда для поверхностей, гипоаллергенную и экологически безопасную; средства нужно применять строго по назначению и в концентрациях, которые рекомендует производитель. Заказчик отдельно запрещает агрессивные составы, способные повредить имущество, требует действующие сертификаты, гигиенические заключения и, где нужно, сертификаты соответствия, а при сомнительном качестве расходников оставляет за собой право потребовать их замену без доплаты.

Помимо этого, подрядчик обязан использовать материалы и инвентарь, которые соответствуют ГОСТам по пожарной безопасности, бытовой химии, санитарно-гигиеническим изделиям и полимерным мешкам, либо техусловиям производителя по ГОСТ Р 1.3-2018. Блок по безопасности выглядит не менее жестко. Исполнитель должен работать по санитарным правилам для помещений, зданий, транспорта и условий труда, соблюдать нормы по профилактике инфекций, гигиенические нормативы и правила противопожарного режима.

К работам допустят только сотрудников, которые прошли проверку знаний по техэксплуатации оборудования, охране труда и пожарной безопасности. Персонал должен проходить инструктаж уже на площадке заказчика, двигаться по объекту по внутреннему регламенту прохода, включая досмотры, и соблюдать требования транспортной безопасности. Ежедневно работающих на объекте сотрудников будет курировать администратор смены исполнителя, который обязан находиться на площадке в течение всего рабочего времени. Работы предстоит вести в действующем аэропорту, без остановки технологического процесса, что и объясняет высокий уровень регламентации.

13 июля заказчик внес изменения в извещение, из-за чего закупка получила новую редакцию. Поводом послужило разъяснение, что поддерживать чистоту на территории международного аэропорта клининг-компания должна будет в течение 24 месяцев. При этом для таких закупок у МСП обычно особенно важны не только цена, но и пакет документов, опыт и соответствие требованиям по отсутствию в реестре недобросовестных поставщиков, что и указано в извещении.

Станислав Маслаков