В Воткинске во время монтажа водопровода рабочего завалило грунтом

45-летнего сотрудника ООО «Строй Дом» завалило землей при монтажных работах по прокладке водопроводных труб в Воткинске. Из-за обвала грунта он получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда по Удмуртии. Ведомство приступило к расследованию обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Строительная компания направила извещение о произошедшем в инспекцию 7 июля. Как сообщили в инспекции, это второй случай обрушения грунта в траншее на предприятиях города.