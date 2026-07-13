Средние баллы ЕГЭ выпускников этого года в Татарстане выросли по большинству предметов и остаются выше среднероссийских показателей. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане средние результаты ЕГЭ выросли почти по всем предметам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Татарстане средние результаты ЕГЭ выросли почти по всем предметам

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Республика опережает средние показатели по России практически по всем основным предметам. Наибольший разрыв зафиксирован по литературе — средний балл в республике составляет 71,9 балла против 63,5 по стране, химии — 66,9 против 58,7, английскому языку — 74,2 против 66,3.

Если сравнить средние баллы ЕГЭ выпускников Татарстана в 2025 и 2026 годах, то наибольший рост показали физика, английский язык и профильная математика.

Анна Кайдалова