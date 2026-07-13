ПАО «КамАЗ» ушло в корпоративный оплачиваемый отпуск. Он продлится 14 календарных дней — до 26 июля, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КамАЗ ушел в двухнедельный корпоративный отпуск

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ КамАЗ ушел в двухнедельный корпоративный отпуск

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В мае руководство компании сократило продолжительность летнего корпоративного отпуска с трех недель до двух из-за роста заказов на автомобили.

При этом часть сотрудников продолжит работать в штатном режиме. Это касается работников, занятых реализацией продукции, подготовкой отчетности, кадровым и бухгалтерским сопровождением, обработкой срочной документации, согласованием договоров, обеспечением жизнедеятельности зданий и ремонтом оборудования.

Анна Кайдалова