Ростовская область оказалась на 69 месте в рейтинге доступности жилья

Жителям Ростовской области потребуется как минимум 6,3 года, чтобы накопить на квартиру площадью 60 кв. м 5,9 млн руб. По этому критерию регион занимает 69 место среди всех субъектов РФ. Соответствующие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рейтинг построен на расчете минимального срока, за который семья с двумя взрослыми и ребенком, чьи доходы соответствуют медианной чистой зарплате в регионе за год, сможет накопить средства на квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке. При этом предполагалось, что семья будет тратить все деньги, оставшиеся после удовлетворения базовых потребностей и накопления на депозите. Считалось, что ежемесячные пополнения депозитного счета семьи осуществляются по ставке, которая является средней для федерального округа, включающего данный регион.

Максимально быстро накопить на квартиру можно в Мурманской области. За 2,1 года здесь можно приобрести жилье стоимостью 4,9 млн руб. Также в числе лидеров рейтинга оказались Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, где покупка квартиры за 5,8 млн руб. потребует 2,1 года, и Ненецкий автономный округ, где сумма в 6,4 млн руб. будет доступна через 2,2 года.

В конце рейтинга разместились Республика Крым (13,5 лет за 10,6 млн руб.), Севастополь (13,1 лет за 10,9 млн руб.) и Республика Дагестан (12,1 лет за 5,6 млн руб.).

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с января по май 2026 года более 320 ростовских семей начали строительство собственных домов с привлечением ипотечных средств. Это в 4,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наталья Белоштейн