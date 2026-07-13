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Компания получила предупреждение от ярославского УФАС за ложь о конкуренте

Ярославское межрегиональное УФАС выдало предупреждение московскому ООО «Арбайт» за распространение ложных и порочащих деловую репутацию сведений о конкуренте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Антимонопольщики выявили, что на сайте компании «Арбайт» в разделе новостей опубликована недостоверная информация о работе конкурента ООО «Байт»: якобы организация не имеет законных прав на использование товарных знаков и вводит потребителей в заблуждение по поводу происхождения продукции. Как выяснило управление, данные сведения не соответствуют действительности.

«Распространенная информация дискредитирует ООО "Байт", нарушает принципы добросовестной конкуренции и может нанести ущерб его деловой репутации»,— прокомментировали в пресс-службе.

Если после предупреждения московская компания не прекратит нарушать законодательство, то в отношении нее возбудят дело.

Алла Чижова

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