Мурманскую область признали регионом с самым доступным жильем в РФ

Мурманская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по доступности жилья, который составило РИА Новости. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, на квартиру в Заполярье можно накопить менее чем за три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурманская область стала регионом с самым доступным жильем в России

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Мурманская область стала регионом с самым доступным жильем в России

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Это рекорд по стране. Такой результат — совокупность нескольких факторов: хороший уровень доходов населения и активное развитие рынка жилищного строительства, которого нам удалось добиться»,— подчеркнул глава региона.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по росту цен на новостройки.

Матвей Николаев