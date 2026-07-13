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Мурманскую область признали регионом с самым доступным жильем в РФ

Мурманская область заняла первое место в рейтинге российских регионов по доступности жилья, который составило РИА Новости. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, на квартиру в Заполярье можно накопить менее чем за три года.

Мурманская область стала регионом с самым доступным жильем в России

Мурманская область стала регионом с самым доступным жильем в России

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Мурманская область стала регионом с самым доступным жильем в России

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

«Это рекорд по стране. Такой результат — совокупность нескольких факторов: хороший уровень доходов населения и активное развитие рынка жилищного строительства, которого нам удалось добиться»,— подчеркнул глава региона.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Санкт-Петербург вошел в тройку лидеров по росту цен на новостройки.

Матвей Николаев

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