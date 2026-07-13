Уфимца, избившего продавца шаурмы, будут судить за хулиганство

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 33-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в декабре 2025 года фигурант уголовного дела металлическими щипцами избил сотрудника киоска по продаже шаурмы на улице Менделеева. В результате потерпевшему был причинен легкий вред здоровью.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова