Контракт S7 на поставку казанских Ту-214 оказался под угрозой срыва

Контракт авиакомпании S7 на поставку до 100 самолетов Ту-214 производства Казанского авиационного завода может быть сорван или существенно сокращен. Об этом сообщает «Ъ».

По данным издания, основными препятствиями стали отсутствие гарантий модернизации самолета под двухчленный экипаж, необходимость улучшения летно-технических характеристик и сокращения времени простоя на техническом обслуживании. Еще одной проблемой остается отсутствие государственной субсидии, которая позволила бы снизить стоимость самолета с нынешних почти 9 млрд руб.

В S7 заявили, что переговоры продолжаются.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), S7 Group и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали меморандум о поставке 100 Ту-214. Серийные поставки должны начаться в 2029 году.

Анна Кайдалова