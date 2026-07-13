В Удмуртии осудили менеджера московской компании за подкуп инженера из Сарапула

Сарапульский городской суд вынес приговор 46-летнему представителю АО «Спец-электронкомплект» из Москвы по делу о серии коммерческих подкупов (ст. 204 УК) бывшего ведущего инженера по маркетингу и сбыту сарапульского завода «Элеконд». Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. Экс-инженера завода в апреле этого года приговорили к шести годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, житель Москвы с 2018 по 2024 год за семь раз передал инженеру отдела сбыта 1,4 млн руб. в качестве коммерческого подкупа за покровительство и помощь в продвижении коммерческих интересов.

Суд принял во внимание как смягчающие обстоятельства участие подсудимого в гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО и наличие трех родственников на иждивении. Его признали виновным и назначили штраф в размере 900 тыс. руб. с рассрочкой.