Дожди в Ярославле задержатся до середины недели

В Ярославле на этой неделе осадки в виде дождя ожидаются до четверга включительно. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

В понедельник – вторник на улице будет до плюс 23 градусов, в среду потеплеет до плюс 25 градусов. При этом в четверг и пятницу температура опустится до плюс 21 градуса. Прогнозируется, что в пятницу прекратится дождь и до конца недели на улице будет солнечно. Ожидается потепление до плюс 27 градусов к концу недели. По ночам будет до плюс 16 градусов.

Алла Чижова