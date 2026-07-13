После семейной ссоры в Ленобласти полиция обнаружила дома оружие и боеприпасы

В Тосненском районе Ленинградской области семейный конфликт закончился не только выстрелом из охотничьего ружья, но и обнаружением оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Ленобласти выстрелил в стену во время конфликта с женой и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Житель Ленобласти выстрелил в стену во время конфликта с женой и стал фигурантом уголовного дела

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ночью 9 июля в полицию обратилась 68-летняя жительница деревни Аннолово. Женщина рассказала, что ее 52-летний зять во время ссоры с супругой схватил охотничье ружье и выстрелил в стену дома.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он подтвердил, что открыл огонь после конфликта с женой.

Во время осмотра дома и прилегающей территории полицейские обнаружили пять взрывателей времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, патроны, фрагменты оружия, а также две минометные мины. Все найденное было изъято.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. По данным полиции, экспертиза показала, что часть изъятого оружия пригодна для стрельбы. Сам задержанный утверждает, что обнаружил пистолет, мины, взрыватели и другие предметы в лесу.

Матвей Николаев