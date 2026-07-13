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Подросток опрокинулся на питбайке и получил смертельную травму в Удмуртии

17-летний водитель питбайка погиб после падения, не справившись с управлением. Трагедия случилась в селе Тарасово Сарапульского района Удмуртии сегодня ночью. Об этом сообщает ГАИ республики. Молодой питбайкер передвигался на спортивном агрегате по улице вдоль жилых домов.

В момент ДТП он был без мотошлема, в результате опрокидывания молодой человек получил смертельную травму.

По факту произошедшего проводится расследование.