Подросток опрокинулся на питбайке и получил смертельную травму в Удмуртии

17-летний водитель питбайка погиб после падения, не справившись с управлением. Трагедия случилась в селе Тарасово Сарапульского района Удмуртии сегодня ночью. Об этом сообщает ГАИ республики. Молодой питбайкер передвигался на спортивном агрегате по улице вдоль жилых домов.

В момент ДТП он был без мотошлема, в результате опрокидывания молодой человек получил смертельную травму.

По факту произошедшего проводится расследование.