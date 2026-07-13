В Екатеринбурге будут судить субподрядчика за хищение 14,9 млн при замене окон

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело директора субподрядной организации «Энергохимпроект», которая обвиняется в хищении более 14,9 млн руб. под предлогом замены окон в общежитиях университета, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ее будут судить по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие установило, что директор компании в октябре 2021 года заключила договор субподряда, в том числе на выполнение работ по замене окон на шумозащитные в общежитиях одного из университетов Екатеринбурга. В полном объеме принятые на себя обязательства по контракту она не собиралась выполнять: директор изготовила акты приема-передачи, зная, что работы ее организацией не проводились, а были сделаны ранее иными лицами.

В результате хищений был причинен ущерб администрации Екатеринбурга. Деньгами за фактически не выполненные работы она воспользовалась по своему усмотрению. При предварительном расследовании суд арестовал автомобиль и жилье обвиняемой.

Ирина Пичурина