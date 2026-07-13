Бастрыкину доложат о проверке организации с признаками секты в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполнябщему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Марату Галиханову доложить о проверке организации с признаками секты, сообщает информационный центр ведомства.

В эфире правовой программы «Экстренный вызов 112» телеканала РЕН ТВ сообщалось, что в Уфе участники закрытого курса подверглись психологическому давлению и унижениям. По словам пострадавших, на курсе применяются недопустимые методики, а организация имеет признаки секты.

СКР по Башкирии проводит доследственную проверку.

Майя Иванова