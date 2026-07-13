Число завещаний в Татарстане за год выросло почти на 5%

В прошлом году в Татарстане удостоверили 16,2 тыс. завещаний, что почти на 5% больше, чем годом ранее. По этому показателю республика стала лидером в Приволжском федеральном округе, сообщает РБК Татарстан.

В Казани количество обращений увеличилось на 20%, а в сельских районах — на 5-7%. Чаще всего завещания оформляют граждане в возрасте 55–75 лет, однако растет число обращений и среди жителей 35–50 лет, имеющих ипотеку, бизнес или несовершеннолетних детей.

По словам экспертов, рост числа завещаний связан с повышением правовой грамотности населения, развитием цифровых нотариальных сервисов и стремлением граждан заранее определить порядок наследования имущества.

Анна Кайдалова