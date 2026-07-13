В Нефтекамске работникам выплатили почти 40 млн рублей долга по зарплате

Прокуратура Нефтекамска внесла представление директору местной компании, он привлечен к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это ООО «Нефтегазстрой».

Установлено, что компания в апреле этого года задолжала 700 работникам более 39,5 млн руб.

После принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед сотрудниками погашена, отмечается в сообщении.

Майя Иванова