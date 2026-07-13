Более 1,6 тысячи машин собрались в очереди к Крымскому мосту

Утром 13 июля на подъездах к Крымскому мосту сохраняются значительные очереди на ручной досмотр автомобилей. Со стороны Тамани проверки ожидают около 800 транспортных средств, время ожидания превышает два часа. Со стороны Керчи в очереди находятся порядка 850 автомобилей, также с ожиданием более двух часов, говорится в официальном Telegram-канале с оперативной информацией на мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Движение по Крымскому мосту было ограничено вечером 12 июля в 21:51 мск. Ограничения действовали более десяти часов и были сняты около 9:00 13 июля.

Накануне вечером на территории Крыма сохранялась угроза применения беспилотных летательных аппаратов, силы противовоздушной обороны приводились в действие. В Севастополе в течение ночи дважды объявлялась воздушная тревога. Причины введения ограничений на движение по мосту официально не уточнялись.

Вячеслав Рыжков