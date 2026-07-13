Анапа стала лидером по росту цен на аренду жилья в бархатном сезоне-2026

Средняя стоимость аренды курортной недвижимости в бархатном сезоне 2026 года в России наиболее заметно выросла в Анапе, где показатель увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 тыс. руб. в сутки. Об этом сообщили ТАСС в сервисе онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Второе место по темпам роста заняла Ялта, где цены прибавили 13%, достигнув 4,4 тыс. руб. в сутки. В Геленджике аренда подорожала на 8% (до 4,9 тыс. руб.), в поселке Лазаревское — на 7% (до 4 тыс. руб.).

При этом на ряде популярных направлений отмечено снижение стоимости. В Зеленоградске и Светлогорске Калининградской области цены уменьшились на 1% (до 5,3 и 4,8 тыс. руб. соответственно). Наибольшее падение зафиксировано в Сочи и Сириусе — минус 7% в обоих городах, до 5,1 и 5,9 тыс. руб. за сутки. В среднем по всем российским курортам аренда жилья в бархатный сезон подорожала на 2%, до 4,4 тыс. руб.

Директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин отметил, что Сочи традиционно лидирует по количеству бронирований. По его словам, структура спроса в этом сезоне в целом повторяет прошлогоднюю: наибольший интерес сохраняется к курортам Краснодарского края и Калининградской области. При этом, как подчеркнул эксперт, россияне бронируют жилье на осень с меньшей активностью, чем год назад, проявляя сдержанность. Рост цен в Анапе и Ялте, добавил он, обусловлен увеличением спроса на 15–20% по каждому из направлений.

Помимо этого, по данным сервиса, растет популярность Абхазии — спрос на отдых в республике за год увеличился на 35%. В Гагре средняя стоимость аренды в бархатный сезон составляет 3,8 тыс. руб. в сутки, в Сухуме — 3,7 тыс., что на 2% ниже прошлогодних показателей. Как пояснил господин Мусин, абхазские курорты привлекают туристов прежде всего более низкими ценами — аренда жилья здесь в 1,5–2 раза дешевле, чем в Краснодарском крае, Крыму и Калининградской области. Кроме того, он обратил внимание на улучшение логистики после возобновления работы аэропорта в Сухуме, а также на упрощенный порядок въезда для россиян, отсутствие языкового барьера и возможность расчетов в рублях. |

Наталья Решетняк